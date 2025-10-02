Odkrijte ključne vpoglede v HODL (HODL), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

HODL is a DeFi ecosystem on Binance Smart Chain (BSC) that rewards holders with weekly BNB payouts funded by a 5% transaction tax and additional revenue streams like NFTs, staking, and gaming. These rewards are sustainable, thanks to a multi-faceted ecosystem that supports the reward pool and offers diverse earning opportunities. Holders can reinvest their rewards into $HODL to unlock benefits like reduced taxes and faster reward claims, adding flexibility to the reward system.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov HODL, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike HODL (HODL) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

