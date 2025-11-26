Kaj je HLP0

Tokenomika in analiza cen HLP0 (HLP0) Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za HLP0 (HLP0), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu. Tržna kapitalizacija: $ 430.48K $ 430.48K $ 430.48K Skupna ponudba: $ 426.24K $ 426.24K $ 426.24K Razpoložljivi obtok: $ 426.24K $ 426.24K $ 426.24K FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 430.48K $ 430.48K $ 430.48K Najvišja vrednost vseh časov: $ 1.27 $ 1.27 $ 1.27 Najnižja vrednost vseh časov: $ 0.72955 $ 0.72955 $ 0.72955 Trenutna cena: $ 1.01 $ 1.01 $ 1.01 Preberite več o ceni HLP0 (HLP0) Kupite HLP0 zdaj!

Informacije o HLP0 (HLP0) Uradna spletna stran: https://www.hlp0.to/earn

Tokenomika HLP0 (HLP0): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe Razumevanje tokenomike HLP0 (HLP0) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala. Ključne metrike in njihov izračun: Skupna ponudba: Največje število žetonov HLP0, ki so bili ali še bodo ustvarjeni. Razpoložljivi obtok: Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti. Največjo obtok: Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov HLP0. FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku. Stopnja inflacije: Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen. Zakaj so trgovcem te metrike pomembne? Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost. Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen. Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora. Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti. Zdaj, ko razumete tokenomiko HLP0, raziščite ceno žetona HLP0 v živo!

Napoved cene HLP0 Želite vedeti, v katero smer se bo gibal HLP0? Naša stran za napovedovanje cen HLP0 združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost. Oglejte si napoved cene žetona HLP0 zdaj!

