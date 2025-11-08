Današnja cena HLP0

Današnja cena kriptovalute HLP0 (HLP0) v živo je $ 1.024, s spremembo 0.12 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz HLP0 v USD je $ 1.024 na HLP0.

Kriptovaluta HLP0 je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 442,726, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 432.10K HLP0. V zadnjih 24 urah se je HLP0 trgovalo med $ 1.022 (najnižje) in $ 1.034 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.27, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.72955.

V kratkoročni uspešnosti se je HLP0 premaknil -0.26% v zadnji uri in +0.14% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije HLP0 (HLP0)

Tržna kapitalizacija $ 442.73K$ 442.73K $ 442.73K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 442.73K$ 442.73K $ 442.73K Zaloga v obtoku 432.10K 432.10K 432.10K Skupna ponudba 432,103.635084 432,103.635084 432,103.635084

