Tokenomika Hl Gato (HLGATO)

Odkrijte ključne vpoglede v Hl Gato (HLGATO), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 11:38:54 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Hl Gato (HLGATO)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Hl Gato (HLGATO), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 27.07K
Skupna ponudba:
$ 1.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 1.00B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 27.07K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00023675
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00002206
Trenutna cena:
$ 0
Informacije o Hl Gato (HLGATO)

$HLGATO – Your Gateway to Real Alpha

Holding 1.5 million $HLGATO tokens in your wallet gives you full access to our exclusive Discord community - a hub of talented and experienced people sharing high-quality alpha daily.

Inside, you'll find:

  • Daily 10x+ calls shared by us and our members,
  • Powerful trading tools like new token alerts from LL & HPump, Dex Paid Monitor, and more,
  • Alpha Zone with deep dives into upcoming and current coins & NFTs,
  • Frequent giveaways,
  • A chill space where you can learn, connect, and enjoy being part of the community,

Whether you're a seasoned degen or a rising trader, $HLGATO gives you the edge.

Uradna spletna stran:
https://www.hlgato.art/

Tokenomika Hl Gato (HLGATO): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Hl Gato (HLGATO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov HLGATO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov HLGATO.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko HLGATO, raziščite ceno žetona HLGATO v živo!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

