Tokenomika in analiza cen Hl Gato (HLGATO)
$HLGATO – Your Gateway to Real Alpha
Holding 1.5 million $HLGATO tokens in your wallet gives you full access to our exclusive Discord community - a hub of talented and experienced people sharing high-quality alpha daily.
Inside, you'll find:
- Daily 10x+ calls shared by us and our members,
- Powerful trading tools like new token alerts from LL & HPump, Dex Paid Monitor, and more,
- Alpha Zone with deep dives into upcoming and current coins & NFTs,
- Frequent giveaways,
- A chill space where you can learn, connect, and enjoy being part of the community,
Whether you're a seasoned degen or a rising trader, $HLGATO gives you the edge.
Tokenomika Hl Gato (HLGATO): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Hl Gato (HLGATO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov HLGATO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov HLGATO.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko HLGATO, raziščite ceno žetona HLGATO v živo!
Napoved cene HLGATO
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal HLGATO? Naša stran za napovedovanje cen HLGATO združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
