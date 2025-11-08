Današnja cena Hive Dollar

Današnja cena kriptovalute Hive Dollar (HBD) v živo je $ 0.990437, s spremembo 5.60 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz HBD v USD je $ 0.990437 na HBD.

Kriptovaluta Hive Dollar je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 34,408,200, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 34.74M HBD. V zadnjih 24 urah se je HBD trgovalo med $ 0.934027 (najnižje) in $ 1.027 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 3.97, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.424305.

V kratkoročni uspešnosti se je HBD premaknil +0.45% v zadnji uri in -2.07% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Hive Dollar (HBD)

Tržna kapitalizacija $ 34.41M$ 34.41M $ 34.41M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 34.41M$ 34.41M $ 34.41M Zaloga v obtoku 34.74M 34.74M 34.74M Skupna ponudba 34,741,692.166 34,741,692.166 34,741,692.166

Trenutna tržna kapitalizacija Hive Dollar je $ 34.41M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba HBD je 34.74M, skupna ponudba pa znaša 34741692.166. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 34.41M.