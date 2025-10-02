Odkrijte ključne vpoglede v Hipo Governance Token (HPO), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Hipo is an innovative open-source liquid staking protocol built on the TON blockchain. With Hipo, users can stake their native Toncoins (TON) and receive Hipo Staked TON (hTON) tokens in return. These hTON tokens represent your staked TON and offer liquidity flexibility, allowing you to use them in various DeFi protocols while still earning staking rewards. We're submitting to list our governance token now, HPO.

Zdaj, ko razumete tokenomiko HPO, raziščite ceno žetona HPO v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov HPO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Hipo Governance Token (HPO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal HPO? Naša stran za napovedovanje cen HPO združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

