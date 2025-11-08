Današnja cena hikikomori

Današnja cena kriptovalute hikikomori (HIKI) v živo je $ 0.00006812, s spremembo 18.21 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz HIKI v USD je $ 0.00006812 na HIKI.

Kriptovaluta hikikomori je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 68,120, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B HIKI. V zadnjih 24 urah se je HIKI trgovalo med $ 0.00005616 (najnižje) in $ 0.00006889 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.0008482, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00004855.

V kratkoročni uspešnosti se je HIKI premaknil -0.45% v zadnji uri in -32.26% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije hikikomori (HIKI)

Tržna kapitalizacija $ 68.12K$ 68.12K $ 68.12K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 68.12K$ 68.12K $ 68.12K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija hikikomori je $ 68.12K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba HIKI je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 68.12K.