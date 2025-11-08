BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Hexly v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija $HEX je 10,610.21 USD.

Več o $HEX

Informacije o ceni $HEX

Kaj je $HEX

Uradna spletna stran $HEX

Tokenomika $HEX

Napoved cen $HEX

Hexly Logotip

Hexly Cena ($HEX)

Nerazporejeno

$0.0001061
0.00%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih osebe. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij.
Hexly ($HEX) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 22:25:57 (UTC+8)

Današnja cena Hexly

Današnja cena kriptovalute Hexly ($HEX) v živo je --, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz $HEX v USD je -- na $HEX.

Kriptovaluta Hexly je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 10,610.21, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 100.00M $HEX. V zadnjih 24 urah se je $HEX trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00383109, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je $HEX premaknil -- v zadnji uri in 0.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Hexly ($HEX)

$ 10.61K
--
$ 10.61K
100.00M
100,000,000.0
Trenutna tržna kapitalizacija Hexly je $ 10.61K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba $HEX je 100.00M, skupna ponudba pa znaša 100000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 10.61K.

Zgodovina cene Hexly, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
24H Nizka
$ 0
24H Visoka

$ 0
$ 0
$ 0.00383109
$ 0
--

--

0.00%

0.00%

Zgodovina cen Hexly ($HEX) v USD

Danes je bila sprememba cene Hexly v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Hexly v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Hexly v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Hexly v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0--
30 dni$ 00.00%
60 dni$ 0+7.17%
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto Hexly

Napoved cene Hexly ($HEX) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena $HEX v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Hexly ($HEX) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Hexly lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Hexly v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen $HEX za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Hexly.

Kaj je Hexly ($HEX)

Hexly is an AI-powered Web3 firewall designed to protect crypto wallets from hidden drainers, malicious approvals, fake airdrops, and phishing attacks. Built for traders and investors, Hexly scans wallet activity in real time, assigns a unique HexScore™ (0–100) to assess risk, and offers actionable recommendations to secure assets—such as revoking unsafe permissions, improving privacy settings, and blocking spam.

The platform uses behavioral analysis, contract scanning, and AI-driven threat detection to flag suspicious dApps, gas spikes, metadata leaks, and drainer patterns—before users sign risky transactions. Its intuitive dashboard shows wallet health, connected apps, tokens, recent actions, and exportable PDF reports for monitoring or compliance.

Hexly’s utility extends beyond protection: it empowers users to trade confidently in Web3 with predictive alerts, risk scoring, and one-click fixes. The native token, $HEX, unlocks advanced features like multi-chain scanning, continuous monitoring, and premium reports. A 5% transaction fee on $HEX supports infrastructure, AI model training, and platform growth.

Hexly is more than a security tool—it’s a real-time AI guardian built to keep your wallet safe in the fast-moving, high-risk world of crypto trading.

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Hexly?
Če bi kriptovaluta Hexly rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Hexly.
Pomembne panožne novosti Hexly ($HEX)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti Hexly

