Hexly Cena ($HEX)
Današnja cena kriptovalute Hexly ($HEX) v živo je --, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz $HEX v USD je -- na $HEX.
Kriptovaluta Hexly je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 10,610.21, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 100.00M $HEX. V zadnjih 24 urah se je $HEX trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00383109, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.
V kratkoročni uspešnosti se je $HEX premaknil -- v zadnji uri in 0.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Trenutna tržna kapitalizacija Hexly je $ 10.61K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba $HEX je 100.00M, skupna ponudba pa znaša 100000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 10.61K.
--
--
0.00%
0.00%
Danes je bila sprememba cene Hexly v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Hexly v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Hexly v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Hexly v USD $ 0.
|Pika
|Sprememba (USD)
|Sprememba (%)
|Danes
|$ 0
|--
|30 dni
|$ 0
|0.00%
|60 dni
|$ 0
|+7.17%
|90 dni
|$ 0
|--
Leta 2040 bi cena Hexly lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Hexly is an AI-powered Web3 firewall designed to protect crypto wallets from hidden drainers, malicious approvals, fake airdrops, and phishing attacks. Built for traders and investors, Hexly scans wallet activity in real time, assigns a unique HexScore™ (0–100) to assess risk, and offers actionable recommendations to secure assets—such as revoking unsafe permissions, improving privacy settings, and blocking spam.
The platform uses behavioral analysis, contract scanning, and AI-driven threat detection to flag suspicious dApps, gas spikes, metadata leaks, and drainer patterns—before users sign risky transactions. Its intuitive dashboard shows wallet health, connected apps, tokens, recent actions, and exportable PDF reports for monitoring or compliance.
Hexly’s utility extends beyond protection: it empowers users to trade confidently in Web3 with predictive alerts, risk scoring, and one-click fixes. The native token, $HEX, unlocks advanced features like multi-chain scanning, continuous monitoring, and premium reports. A 5% transaction fee on $HEX supports infrastructure, AI model training, and platform growth.
Hexly is more than a security tool—it’s a real-time AI guardian built to keep your wallet safe in the fast-moving, high-risk world of crypto trading.
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.