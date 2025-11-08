Današnja cena Hexly

Današnja cena kriptovalute Hexly ($HEX) v živo je --, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz $HEX v USD je -- na $HEX.

Kriptovaluta Hexly je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 10,610.21, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 100.00M $HEX. V zadnjih 24 urah se je $HEX trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00383109, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je $HEX premaknil -- v zadnji uri in 0.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Hexly ($HEX)

Tržna kapitalizacija $ 10.61K$ 10.61K $ 10.61K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 10.61K$ 10.61K $ 10.61K Zaloga v obtoku 100.00M 100.00M 100.00M Skupna ponudba 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

