Odkrijte ključne vpoglede v Hestia (HESTIA), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Hestia (HESTIA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

HESTIA is a deflationary token on Base Chain that builds upon CIRCLE's foundation through its innovative Chaos Engine. It creates scarcity by burning tokens while building USDC reserves, which are strategically deployed to support price floors and generate trading volume. The project uniquely combines automated liquidity management, AI-ready infrastructure, and ecosystem integration with CIRCLE, aiming for a sustainable deflationary model. Key features include daily automated burns via Hestia's Rage function, a configurable smart contract for future AI governance, and a synergistic relationship with CIRCLE's ecosystem through fee sharing and liquidity support.

Zdaj, ko razumete tokenomiko HESTIA, raziščite ceno žetona HESTIA v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov HESTIA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Hestia (HESTIA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

