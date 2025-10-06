Današnja cena Hermes AI Investment Fund v živo je 0 USD. Spremljajte posodobitve cen HERMES v USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več. Zdaj lahko na MEXC-u enostavno raziskujete gibanje cen HERMES.Današnja cena Hermes AI Investment Fund v živo je 0 USD. Spremljajte posodobitve cen HERMES v USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več. Zdaj lahko na MEXC-u enostavno raziskujete gibanje cen HERMES.

Hermes AI Investment Fund Cena (HERMES)

Cena 1 HERMES v USD v živo:

--
----
+1.80%1D
Hermes AI Investment Fund (HERMES) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-06 06:43:15 (UTC+8)

Informacije o ceni Hermes AI Investment Fund (HERMES) v (USD)

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
$ 0$ 0
24H Nizka
$ 0
$ 0$ 0
24H Visoka

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.26%

+1.84%

+11.71%

+11.71%

Cena Hermes AI Investment Fund (HERMES) v realnem času je --. V zadnjih 24 urah se je HERMES trgovalo med najnižjo vrednostjo $ 0 in najvišjo vrednostjo $ 0, kar kaže na aktivno tržno nestanovitnost. Najvišja cena HERMES v vseh časov je $ 0, medtem ko je njegova najnižja cena v vseh časov $ 0.

Kratkoročna uspešnost HERMES se je v zadnji uri spremenila za +0.26%, v 24 urah +1.84% in v 7 dneh +11.71%. To vam omogoča hiter pregled najnovejših gibanj cen in tržne dinamike na MEXC.

Tržne informacije Hermes AI Investment Fund (HERMES)

$ 73.76K
$ 73.76K$ 73.76K

--
----

$ 82.31K
$ 82.31K$ 82.31K

896.13B
896.13B 896.13B

1,000,000,000,000.0
1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Hermes AI Investment Fund je $ 73.76K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba HERMES je 896.13B, skupna ponudba pa znaša 1000000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 82.31K.

Zgodovina cen Hermes AI Investment Fund (HERMES) v USD

Danes je bila sprememba cene Hermes AI Investment Fund v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Hermes AI Investment Fund v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Hermes AI Investment Fund v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Hermes AI Investment Fund v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0+1.84%
30 dni$ 0-10.05%
60 dni$ 0-25.95%
90 dni$ 0--

Kaj je Hermes AI Investment Fund (HERMES)

HERMES AI: THE WORLD'S FIRST BLOCKCHAIN-BASED DIVIDEND PLATFORM & 10-FACTOR INVESTMENT ANALYSIS REVOLUTION

INTRODUCTION

A revolution is happening in the financial world. With an AI-powered analytics infrastructure, real-time blockchain dividend system, and decentralized economic model, Hermes AI offers investors both a powerful tool and a sustainable passive income channel. This platform features the world's first 10-factor AI-driven investment analysis engine and provides hybrid cross-market analytics for NASDAQ, BIST100, and crypto assets. At its core lies Hermes AI Coin — the first “equity token” that delivers instant dividends per transaction.

THE POWER OF 10 ANALYSIS FACTORS

Hermes AI offers a multidimensional approach to investing, driven 100% by AI and real-time data. The 10-factor framework includes:

Technical Momentum & Structure

Insider & Institutional Activity

Sentiment Intelligence

Volume Dynamics

Options Flow Analysis

Analyst Consensus

Fundamental Strength

Risk & Macro Context

Earnings Quality

Market Leadership & Sector Flow

These factors are sourced from major data providers (Bloomberg Terminal, Polygon, Finnhub, CoinGecko, etc.) and interpreted through GPT-4o-based AI. Each stock or token is scored through this funnel and presented to users in a clear, digestible format.

HERMES AI COIN: THE FUTURE OF PASSIVE INCOME

More than just a utility token, Hermes AI Coin is a digital equity model providing holders with instant dividends. Every transaction — whether analysis, payment, or token transfer — distributes 100% of the fee revenue back to holders.

PancakeSwap liquidity is permanently locked.

No new coins can be minted.

Smart contract ownership is renounced and wallets are secured.

A 3% transaction fee is applied and fully distributed to holders.

Napoved cene Hermes AI Investment Fund (USD)

Koliko bo Hermes AI Investment Fund (HERMES) vreden v USD jutri, prihodnji teden ali prihodnji mesec? Na kakšno vrednost bi lahko bil ocenjen vaše premoženje v Hermes AI Investment Fund (HERMES) leta 2025, 2026, 2027, 2028 – ali celo čez 10 ali 20 let? Z našim orodjem za napovedovanje cen lahko preučite kratkoročne in dolgoročne napovedi za Hermes AI Investment Fund.

Preverite napoved cene Hermes AI Investment Fund zdaj!

HERMES v lokalne valute

Tokenomika Hermes AI Investment Fund (HERMES)

Z razumevanjem tokenomike Hermes AI Investment Fund (HERMES) lahko dobite globlji vpogled v dolgoročno vrednost in potencial rasti. Tokenomika razkriva osnovno strukturo ekonomije projekta, od tega, kako se žetoni razdeljujejo, do tega, kako se upravlja njihova ponudba. Spoznajte obsežno tokenomiko HERMES zdaj!

Ljudje zanima tudi: Druga vprašanja o Hermes AI Investment Fund (HERMES)

Koliko je danes vreden Hermes AI Investment Fund (HERMES)?
Cena HERMES v živo v USD je 0 USD, ki se posodablja v realnem času z najnovejšimi tržnimi podatki.
Kakšna je trenutna cena HERMES v USD?
Trenutna cena HERMES v USD je $ 0. Preverite Pretvorbo MEXC za natančno pretvorbo žetonov.
Kolikšna je tržna kapitalizacija družbe Hermes AI Investment Fund?
Tržna kapitalizacija za HERMES je $ 73.76K USD. Tržna vrednost = trenutna cena × ponudba v obtoku. Označuje skupno tržno vrednost žetona in njegovo razvrstitev.
Kolikšen je razpoložljivi obtok HERMES?
Razpoložljivi obtok HERMES je 896.13B USD.
Kolikšna je bila najvišja cena (ATH) v zgodovini HERMES?
HERMES je dosegel ceno najvišjo ceno ATH v višini 0 USD.
Kolikšna je bila najnižja cena HERMES vseh časov (ATL)?
HERMES vije dosegel najnižjo ceno ATL v višini 0 USD.
Kolikšen je volumen trgovanja HERMES?
24-urni volumen trgovanja v živo za HERMES je -- USD.
Bo HERMES zrasel?
Cena HERMES se lahko letos zviša, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo preverite napovedi cen HERMES.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-06 06:43:15 (UTC+8)

