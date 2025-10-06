Hermes AI Investment Fund Cena (HERMES)
+0.26%
+1.84%
+11.71%
+11.71%
Cena Hermes AI Investment Fund (HERMES) v realnem času je --. V zadnjih 24 urah se je HERMES trgovalo med najnižjo vrednostjo $ 0 in najvišjo vrednostjo $ 0, kar kaže na aktivno tržno nestanovitnost. Najvišja cena HERMES v vseh časov je $ 0, medtem ko je njegova najnižja cena v vseh časov $ 0.
Kratkoročna uspešnost HERMES se je v zadnji uri spremenila za +0.26%, v 24 urah +1.84% in v 7 dneh +11.71%. To vam omogoča hiter pregled najnovejših gibanj cen in tržne dinamike na MEXC.
Trenutna tržna kapitalizacija Hermes AI Investment Fund je $ 73.76K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba HERMES je 896.13B, skupna ponudba pa znaša 1000000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 82.31K.
Danes je bila sprememba cene Hermes AI Investment Fund v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Hermes AI Investment Fund v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Hermes AI Investment Fund v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Hermes AI Investment Fund v USD $ 0.
|Pika
|Sprememba (USD)
|Sprememba (%)
|Danes
|$ 0
|+1.84%
|30 dni
|$ 0
|-10.05%
|60 dni
|$ 0
|-25.95%
|90 dni
|$ 0
|--
HERMES AI: THE WORLD'S FIRST BLOCKCHAIN-BASED DIVIDEND PLATFORM & 10-FACTOR INVESTMENT ANALYSIS REVOLUTION
INTRODUCTION
A revolution is happening in the financial world. With an AI-powered analytics infrastructure, real-time blockchain dividend system, and decentralized economic model, Hermes AI offers investors both a powerful tool and a sustainable passive income channel. This platform features the world's first 10-factor AI-driven investment analysis engine and provides hybrid cross-market analytics for NASDAQ, BIST100, and crypto assets. At its core lies Hermes AI Coin — the first “equity token” that delivers instant dividends per transaction.
THE POWER OF 10 ANALYSIS FACTORS
Hermes AI offers a multidimensional approach to investing, driven 100% by AI and real-time data. The 10-factor framework includes:
Technical Momentum & Structure
Insider & Institutional Activity
Sentiment Intelligence
Volume Dynamics
Options Flow Analysis
Analyst Consensus
Fundamental Strength
Risk & Macro Context
Earnings Quality
Market Leadership & Sector Flow
These factors are sourced from major data providers (Bloomberg Terminal, Polygon, Finnhub, CoinGecko, etc.) and interpreted through GPT-4o-based AI. Each stock or token is scored through this funnel and presented to users in a clear, digestible format.
HERMES AI COIN: THE FUTURE OF PASSIVE INCOME
More than just a utility token, Hermes AI Coin is a digital equity model providing holders with instant dividends. Every transaction — whether analysis, payment, or token transfer — distributes 100% of the fee revenue back to holders.
PancakeSwap liquidity is permanently locked.
No new coins can be minted.
Smart contract ownership is renounced and wallets are secured.
A 3% transaction fee is applied and fully distributed to holders.
