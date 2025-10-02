Tokenomika Herity Network (HER)
Tokenomika in analiza cen Herity Network (HER)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Herity Network (HER), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Herity Network (HER)
Herity Network (https://herity.io/) is a unique Legal BSC project that plans to deliver a safer crypto investment ecosystem to all of its users. They will offer:
- A Crypto Seed Investment platform, providing an opportunity to their community to invest as if they were Venture Capital investors. Usually this is provided for big companies or important figures from the Crypto world. Not with Herity Network, their aim is to make every community member a VC investor. The projects that will be in the Seed Financing pools will have a legal entity attached, with fully doxed teams, making it a safe investment for their community in order to eliminate any scams or rug pulls from the get-go.
- An NFT marketplace, but with a ‘’twist’’. Besides the fact that already have 18 NFT artists already onboard that are in the top 200 NFT artists in the World, they will also offer free services for anyone who has design, drawing or any artistic skill, to be trained and helped in becoming an NFT artist. They already have over 20 real life artists that will launch their collections in the near future.
- A Charity Platform. The Herity Team feels that every profit made, comes with a responsibility, therefore they created an NGO that will give back to the word trough charity donations using a part of their profits, in ensuring that the funds will reach the cause in a full transparency. Herity Network’s motto is ‘’Helping the Little Guy’’ , meaning that they wish to give an opportunity to normal people, to invest in legal and audited projects, as well as owning a piece of art before it becomes too expensive.
Tokenomika Herity Network (HER): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Herity Network (HER) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov HER, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov HER.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko HER, raziščite ceno žetona HER v živo!
