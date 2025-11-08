Današnja cena Hemi Bitcoin

Današnja cena kriptovalute Hemi Bitcoin (HEMIBTC) v živo je $ 102,797, s spremembo 1.67 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz HEMIBTC v USD je $ 102,797 na HEMIBTC.

Kriptovaluta Hemi Bitcoin je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 2,523,966, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 24.55 HEMIBTC. V zadnjih 24 urah se je HEMIBTC trgovalo med $ 99,819 (najnižje) in $ 104,205 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 125,574, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 99,145.

V kratkoročni uspešnosti se je HEMIBTC premaknil -0.01% v zadnji uri in -6.31% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Hemi Bitcoin (HEMIBTC)

Tržna kapitalizacija $ 2.52M$ 2.52M $ 2.52M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 2.52M$ 2.52M $ 2.52M Zaloga v obtoku 24.55 24.55 24.55 Skupna ponudba 24.55292118 24.55292118 24.55292118

Trenutna tržna kapitalizacija Hemi Bitcoin je $ 2.52M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba HEMIBTC je 24.55, skupna ponudba pa znaša 24.55292118. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 2.52M.