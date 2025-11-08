Današnja cena Helpful Coin

Današnja cena kriptovalute Helpful Coin (HELPFUL) v živo je --, s spremembo 6.80 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz HELPFUL v USD je -- na HELPFUL.

Kriptovaluta Helpful Coin je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 7,947.57, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.06M HELPFUL. V zadnjih 24 urah se je HELPFUL trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je HELPFUL premaknil -1.90% v zadnji uri in -9.39% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Helpful Coin (HELPFUL)

Tržna kapitalizacija $ 7.95K$ 7.95K $ 7.95K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 7.95K$ 7.95K $ 7.95K Zaloga v obtoku 999.06M 999.06M 999.06M Skupna ponudba 999,060,109.533535 999,060,109.533535 999,060,109.533535

Trenutna tržna kapitalizacija Helpful Coin je $ 7.95K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba HELPFUL je 999.06M, skupna ponudba pa znaša 999060109.533535. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 7.95K.