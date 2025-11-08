Današnja cena HELP ME BEAT CANCER

Današnja cena kriptovalute HELP ME BEAT CANCER (CANCER) v živo je --, s spremembo 6.56 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CANCER v USD je -- na CANCER.

Kriptovaluta HELP ME BEAT CANCER je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 31,982, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.59M CANCER. V zadnjih 24 urah se je CANCER trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00896552, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je CANCER premaknil +5.40% v zadnji uri in -41.67% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije HELP ME BEAT CANCER (CANCER)

Tržna kapitalizacija $ 31.98K$ 31.98K $ 31.98K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 31.98K$ 31.98K $ 31.98K Zaloga v obtoku 999.59M 999.59M 999.59M Skupna ponudba 999,593,970.898484 999,593,970.898484 999,593,970.898484

Trenutna tržna kapitalizacija HELP ME BEAT CANCER je $ 31.98K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba CANCER je 999.59M, skupna ponudba pa znaša 999593970.898484. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 31.98K.