Informacije o heheh (HEHEH)
HeHeHe Token is a decentralized cryptocurrency that aims to bring joy and laughter to the world of finance. With its playful name and unique tokenomics, HeHeHe Token is designed to foster a positive and engaging community.
Meme-Inspired: HeHeHe Token embraces the lighthearted and humorous nature of internet memes, creating a fun and relatable experience for its holders. Community-Driven: The HeHeHe Token community is at the heart of the project, with active participation and decision-making encouraged. Deflationary Tokenomics: A portion of every transaction is burned, gradually reducing the supply of HeHeHe Tokens and increasing their value over time. Rewarding Holders: HeHeHe Token holders are rewarded with passive income through staking and reflections, encouraging long-term investment.
Tokenomika heheh (HEHEH): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike heheh (HEHEH) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov HEHEH, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov HEHEH.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko HEHEH, raziščite ceno žetona HEHEH v živo!
Napoved cene HEHEH
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal HEHEH? Naša stran za napovedovanje cen HEHEH združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
