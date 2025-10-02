Odkrijte ključne vpoglede v Hedgy the hedgehog (HEDGY), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Hedgy the hedgehog (HEDGY), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Hedgy the hedgehog is the world's first meme coin that also rescues animals. Hedgy utilises protocol revenue to adopt animals via charitable organisations such as wildlife aid UK. Hedgy leverages the power of v3,3 dex's allowing liquidity provision to generate income for both the protocol and our users. Hedgy is managed by a team of well-known members of the Fantom Chain ecosystem. Hedgy has been designed to allow for easy migration to the new Fantom chain called Sonic.

Zdaj, ko razumete tokenomiko HEDGY, raziščite ceno žetona HEDGY v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov HEDGY, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Hedgy the hedgehog (HEDGY) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal HEDGY? Naša stran za napovedovanje cen HEDGY združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

