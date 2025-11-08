Današnja cena HEDGE

Današnja cena kriptovalute HEDGE (HEDGE) v živo je --, s spremembo 7.97 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz HEDGE v USD je -- na HEDGE.

Kriptovaluta HEDGE je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 332,935, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.98M HEDGE. V zadnjih 24 urah se je HEDGE trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je HEDGE premaknil -0.89% v zadnji uri in -22.55% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije HEDGE (HEDGE)

Tržna kapitalizacija $ 332.94K$ 332.94K $ 332.94K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 332.94K$ 332.94K $ 332.94K Zaloga v obtoku 999.98M 999.98M 999.98M Skupna ponudba 999,984,245.8355052 999,984,245.8355052 999,984,245.8355052

Trenutna tržna kapitalizacija HEDGE je $ 332.94K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba HEDGE je 999.98M, skupna ponudba pa znaša 999984245.8355052. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 332.94K.