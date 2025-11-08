BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute HEDGE v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija HEDGE je 332,935 USD. Spremljajte posodobitve cen iz HEDGE v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute HEDGE v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija HEDGE je 332,935 USD. Spremljajte posodobitve cen iz HEDGE v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o HEDGE

Informacije o ceni HEDGE

Kaj je HEDGE

Uradna spletna stran HEDGE

Tokenomika HEDGE

Napoved cen HEDGE

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

HEDGE Logotip

HEDGE Cena (HEDGE)

Nerazporejeno

Cena 1 HEDGE v USD v živo:

$0.00033297
$0.00033297$0.00033297
+7.90%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij. Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
USD
HEDGE (HEDGE) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:42:27 (UTC+8)

Današnja cena HEDGE

Današnja cena kriptovalute HEDGE (HEDGE) v živo je --, s spremembo 7.97 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz HEDGE v USD je -- na HEDGE.

Kriptovaluta HEDGE je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 332,935, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.98M HEDGE. V zadnjih 24 urah se je HEDGE trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je HEDGE premaknil -0.89% v zadnji uri in -22.55% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije HEDGE (HEDGE)

$ 332.94K
$ 332.94K$ 332.94K

--
----

$ 332.94K
$ 332.94K$ 332.94K

999.98M
999.98M 999.98M

999,984,245.8355052
999,984,245.8355052 999,984,245.8355052

Trenutna tržna kapitalizacija HEDGE je $ 332.94K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba HEDGE je 999.98M, skupna ponudba pa znaša 999984245.8355052. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 332.94K.

Zgodovina cene HEDGE, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
$ 0$ 0
24H Nizka
$ 0
$ 0$ 0
24H Visoka

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.89%

+7.97%

-22.55%

-22.55%

Zgodovina cen HEDGE (HEDGE) v USD

Danes je bila sprememba cene HEDGE v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene HEDGE v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene HEDGE v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene HEDGE v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0+7.97%
30 dni$ 0+55.43%
60 dni$ 0+207.57%
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto HEDGE

Napoved cene HEDGE (HEDGE) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena HEDGE v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen HEDGE (HEDGE) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena HEDGE lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute HEDGE v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen HEDGE za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute HEDGE.

Kaj je HEDGE (HEDGE)

The project is tied to a trading app that is being developed. It has a website that is in "demo mode" for the trading app, which is planned to be launched on the App Store and Google Play. We will have beta testers including the largest holders of the coin prior to the public launch of the full version of our app. This is because those holders will have the most to gain because half of the transaction fees will be sent to the holders in a distribution equal to the percentage of the $HEDGE token they hold. The trading app will allow traders to "HEDGE" their trades by bundling up to 5 tokens into one buy/sell transaction. They may set what percentage of their bundles position is from each coin. After their "HEDGED" position is created they will then be able to see their PNL for the bundle, see their PNL from each individual coinin the bundle, close the entire position when they wish, or even partially close the bundled position by selling one token at a time out of the bundle. The app will require the token to be used to pay a fee due for making transactions on the app.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir HEDGE (HEDGE)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o HEDGE

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta HEDGE?
Če bi kriptovaluta HEDGE rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute HEDGE.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:42:27 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti HEDGE (HEDGE)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti HEDGE

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$0.6722
$0.6722$0.6722

+1,244.40%

Flux

Flux

FLUX

$0.26026
$0.26026$0.26026

+138.04%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000010310
$0.000010310$0.000010310

+71.83%

0G

0G

0G

$1.625
$1.625$1.625

+55.65%

S

S

S

$0.1812
$0.1812$0.1812

+36.65%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.