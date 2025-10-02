Tokenomika Heart Sparkle Mermaid (HSM)
Tokenomika in analiza cen Heart Sparkle Mermaid (HSM)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Heart Sparkle Mermaid (HSM), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Heart Sparkle Mermaid (HSM)
Heart Sparkle Mermaid is a Memetoken created from a Kid's drawing. Seeing his daughter Rowyn's interest in what he was watching, Logan wanted to introduce her to cryptocurrency - a technology he believed would be integral to her future. This father-daughter moment turned into something special when they created Heart Sparkle Mermaid together during their drawing session, deciding to launch it on pump.fun while sharing their creative process live on Twitch.
Tokenomika Heart Sparkle Mermaid (HSM): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Heart Sparkle Mermaid (HSM) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov HSM, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov HSM.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko HSM, raziščite ceno žetona HSM v živo!
Napoved cene HSM
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal HSM? Naša stran za napovedovanje cen HSM združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti