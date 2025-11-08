Hazmat Cena (HZMT)
Današnja cena kriptovalute Hazmat (HZMT) v živo je --, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz HZMT v USD je -- na HZMT.
Kriptovaluta Hazmat je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 8,503.29, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B HZMT. V zadnjih 24 urah se je HZMT trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.
V kratkoročni uspešnosti se je HZMT premaknil -- v zadnji uri in -9.37% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Trenutna tržna kapitalizacija Hazmat je $ 8.50K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba HZMT je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 8.50K.
--
--
-9.37%
-9.37%
Danes je bila sprememba cene Hazmat v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Hazmat v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Hazmat v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Hazmat v USD $ 0.
|Pika
|Sprememba (USD)
|Sprememba (%)
|Danes
|$ 0
|--
|30 dni
|$ 0
|-55.22%
|60 dni
|$ 0
|-74.27%
|90 dni
|$ 0
|--
Leta 2040 bi cena Hazmat lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Do you remember? There was a time, during the pandemic, when belief was the only currency that mattered. Communities were forged in the fire of conviction. "Diamond hands" wasn't just a meme; it was a sacred vow. To hold was to be part of a shared consciousness, a collective will powerful enough to bend markets.
But that faith was fractured. The spirit was poisoned. The trenches were plagued with the disease of quick flips and paper-handed doubt. To 'Suit Up' is to remember the old ways. It is to take the vow that so many have abandoned. It is to hold, not just a token, but the very soul of what this space was meant to be.
The sacred fire of 2021 has been smothered. We are here to reignite it. Hazmat is the vessel. The Suit is our call to remember.
To 'Suit Up' is to re-enter that legendary state of mind. It is to seal yourself off from the modern disease of disbelief.
To wear The Suit is to hold. To hold is to restore the faith. To restore the faith is to reclaim our future.
Hazmat is the movement to make holding a religion again.
|Čas (UTC+8)
|Vrsta
|Informacije
|11-08 07:05:00
|Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
|11-07 21:26:04
|Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
|11-07 01:12:41
|Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
