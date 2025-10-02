Tokenomika Hazel (HAZEL)
Informacije o Hazel (HAZEL)
Hazel is a memecoin on the Solana Blockchain, distinct from traditional utility projects. Its main goal is not to provide functional value but to cultivate a vibrant, engaged community and celebrate meme culture. Hazel focuses on the social and fun aspects of the crypto space, leveraging humor and community spirit to drive growth, create connections, and build a unique identity within the cryptocurrency landscape.
Tokenomika Hazel (HAZEL): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Hazel (HAZEL) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov HAZEL, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov HAZEL.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko HAZEL, raziščite ceno žetona HAZEL v živo!
