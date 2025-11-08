Današnja cena HATO WORLD

Današnja cena kriptovalute HATO WORLD (HATIES) v živo je $ 0.00000497, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz HATIES v USD je $ 0.00000497 na HATIES.

Kriptovaluta HATO WORLD je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 4,960.44, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 998.74M HATIES. V zadnjih 24 urah se je HATIES trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00004979, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00000485.

V kratkoročni uspešnosti se je HATIES premaknil -- v zadnji uri in -11.99% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije HATO WORLD (HATIES)

Tržne informacije HATO WORLD (HATIES)

Tržna kapitalizacija $ 4.96K
Volumen (24H) --
Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 4.96K
Zaloga v obtoku 998.74M
Skupna ponudba 998,738,443.584684

