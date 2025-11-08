Današnja cena HAT Solana

Današnja cena kriptovalute HAT Solana (HAT) v živo je $ 0.00001524, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz HAT v USD je $ 0.00001524 na HAT.

Kriptovaluta HAT Solana je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 15,226.56, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 998.80M HAT. V zadnjih 24 urah se je HAT trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00097028, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00001316.

V kratkoročni uspešnosti se je HAT premaknil -- v zadnji uri in -3.79% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije HAT Solana (HAT)

Tržna kapitalizacija $ 15.23K$ 15.23K $ 15.23K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 15.23K$ 15.23K $ 15.23K Zaloga v obtoku 998.80M 998.80M 998.80M Skupna ponudba 998,804,712.02 998,804,712.02 998,804,712.02

