Informacije o ceni HashTensor (SN16) v (USD)

24-urni razpon sprememb cen: $ 0.846916 $ 0.846916 $ 0.846916 24H Nizka $ 0.891633 $ 0.891633 $ 0.891633 24H Visoka 24H Nizka $ 0.846916$ 0.846916 $ 0.846916 24H Visoka $ 0.891633$ 0.891633 $ 0.891633 Najvišja vseh časov $ 4.08$ 4.08 $ 4.08 Najnižja cena $ 0.687579$ 0.687579 $ 0.687579 Sprememba cene (1H) -0.01% Sprememba cene (1D) -1.50% Sprememba cene (7D) +19.69% Sprememba cene (7D) +19.69%

Cena HashTensor (SN16) v realnem času je $0.851952. V zadnjih 24 urah se je SN16 trgovalo med najnižjo vrednostjo $ 0.846916 in najvišjo vrednostjo $ 0.891633, kar kaže na aktivno tržno nestanovitnost. Najvišja cena SN16 v vseh časov je $ 4.08, medtem ko je njegova najnižja cena v vseh časov $ 0.687579.

Kratkoročna uspešnost SN16 se je v zadnji uri spremenila za -0.01%, v 24 urah -1.50% in v 7 dneh +19.69%. To vam omogoča hiter pregled najnovejših gibanj cen in tržne dinamike na MEXC.

Tržne informacije HashTensor (SN16)

Tržna kapitalizacija $ 2.35M$ 2.35M $ 2.35M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 2.35M$ 2.35M $ 2.35M Zaloga v obtoku 2.75M 2.75M 2.75M Skupna ponudba 2,753,779.693506772 2,753,779.693506772 2,753,779.693506772

Trenutna tržna kapitalizacija HashTensor je $ 2.35M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba SN16 je 2.75M, skupna ponudba pa znaša 2753779.693506772. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 2.35M.