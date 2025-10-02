Tokenomika HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM)
Tokenomika in analiza cen HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM)
What is the project about?
Meme Multiverse! In the ever-evolving landscape of cryptocurrency, a new contender has emerged, ready to cast its spell on the world. Behold, the enchanting and whimsical meme coin known as 'HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu', trading under the ticker $ETHEREUM. This isn't just another coin; it's a fantastical blend of magic, politics, and supernatural power, all wrapped up in the adorably mischievous form of a Shiba Inu.
What makes your project unique?
Our community is one of the strongest there is on the Ethereum Blockchain.
History of your project.
What’s next for your project?
CEX listings
What can your token be used for?
Pure memecoin
Tokenomika HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov ETHEREUM, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov ETHEREUM.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko ETHEREUM, raziščite ceno žetona ETHEREUM v živo!
Napoved cene ETHEREUM
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal ETHEREUM? Naša stran za napovedovanje cen ETHEREUM združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
