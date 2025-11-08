Današnja cena Harmonix kHYPE

Današnja cena kriptovalute Harmonix kHYPE (HAKHYPE) v živo je $ 42.27, s spremembo 4.30 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz HAKHYPE v USD je $ 42.27 na HAKHYPE.

Kriptovaluta Harmonix kHYPE je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 6,726,666, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 159.12K HAKHYPE. V zadnjih 24 urah se je HAKHYPE trgovalo med $ 40.53 (najnižje) in $ 43.47 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 59.64, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 29.77.

V kratkoročni uspešnosti se je HAKHYPE premaknil -- v zadnji uri in -3.39% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Harmonix kHYPE (HAKHYPE)

Tržne informacije Harmonix kHYPE (HAKHYPE)

Tržna kapitalizacija $ 6.73M
Volumen (24H) --
Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 6.73M
Zaloga v obtoku 159.12K
Skupna ponudba 159,123.6682854814

