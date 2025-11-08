Današnja cena HARLOD

Današnja cena kriptovalute HARLOD (HARLOD) v živo je $ 0.00001536, s spremembo 0.67 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz HARLOD v USD je $ 0.00001536 na HARLOD.

Kriptovaluta HARLOD je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 15,347.66, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.22M HARLOD. V zadnjih 24 urah se je HARLOD trgovalo med $ 0.0000129 (najnižje) in $ 0.00001582 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00086736, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.0000129.

V kratkoročni uspešnosti se je HARLOD premaknil +16.35% v zadnji uri in -61.47% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije HARLOD (HARLOD)

Tržna kapitalizacija $ 15.35K$ 15.35K $ 15.35K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 15.35K$ 15.35K $ 15.35K Zaloga v obtoku 999.22M 999.22M 999.22M Skupna ponudba 999,219,558.917413 999,219,558.917413 999,219,558.917413

Trenutna tržna kapitalizacija HARLOD je $ 15.35K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba HARLOD je 999.22M, skupna ponudba pa znaša 999219558.917413. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 15.35K.