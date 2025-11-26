Kaj je SN103

Tokenomika HappyAI (SN103) Odkrijte ključne vpoglede v HappyAI (SN103), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času. Valuta USD

Tokenomika in analiza cen HappyAI (SN103) Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za HappyAI (SN103), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu. Tržna kapitalizacija: $ 1.07M $ 1.07M $ 1.07M Skupna ponudba: $ 1.63M $ 1.63M $ 1.63M Razpoložljivi obtok: $ 1.63M $ 1.63M $ 1.63M FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 1.07M $ 1.07M $ 1.07M Najvišja vrednost vseh časov: $ 0.876757 $ 0.876757 $ 0.876757 Najnižja vrednost vseh časov: $ 0.284467 $ 0.284467 $ 0.284467 Trenutna cena: $ 0.654089 $ 0.654089 $ 0.654089 Preberite več o ceni HappyAI (SN103) Kupite SN103 zdaj!

Informacije o HappyAI (SN103) Uradna spletna stran: https://www.happysmile.ai/

Tokenomika HappyAI (SN103): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe Razumevanje tokenomike HappyAI (SN103) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala. Ključne metrike in njihov izračun: Skupna ponudba: Največje število žetonov SN103, ki so bili ali še bodo ustvarjeni. Razpoložljivi obtok: Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti. Največjo obtok: Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SN103. FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku. Stopnja inflacije: Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen. Zakaj so trgovcem te metrike pomembne? Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost. Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen. Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora. Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti. Zdaj, ko razumete tokenomiko SN103, raziščite ceno žetona SN103 v živo!

