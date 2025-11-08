Današnja cena HappyAI

Današnja cena kriptovalute HappyAI (SN103) v živo je $ 0.624128, s spremembo 5.62 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SN103 v USD je $ 0.624128 na SN103.

Kriptovaluta HappyAI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 892,094, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.43M SN103. V zadnjih 24 urah se je SN103 trgovalo med $ 0.575968 (najnižje) in $ 0.675779 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.789967, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.284467.

V kratkoročni uspešnosti se je SN103 premaknil -1.22% v zadnji uri in -18.51% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije HappyAI (SN103)

Tržna kapitalizacija $ 892.09K$ 892.09K $ 892.09K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 892.09K$ 892.09K $ 892.09K Zaloga v obtoku 1.43M 1.43M 1.43M Skupna ponudba 1,427,818.9673397 1,427,818.9673397 1,427,818.9673397

