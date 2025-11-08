Današnja cena HAMZ

Današnja cena kriptovalute HAMZ (HAMZ) v živo je --, s spremembo 1.51 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz HAMZ v USD je -- na HAMZ.

Kriptovaluta HAMZ je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 6,524.12, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.93M HAMZ. V zadnjih 24 urah se je HAMZ trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je HAMZ premaknil -0.93% v zadnji uri in -15.09% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije HAMZ (HAMZ)

Tržna kapitalizacija $ 6.52K$ 6.52K $ 6.52K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 6.52K$ 6.52K $ 6.52K Zaloga v obtoku 999.93M 999.93M 999.93M Skupna ponudba 999,933,099.110828 999,933,099.110828 999,933,099.110828

