The #BATYA token was originally just a meme inside the community of its author. The token was born thanks to our participation in the creation of memes in the PocketFi Telegram application. We created it there and collected the right amount of liquidity and appeared on DEX.
We are currently completing the development of a utility application on the Telegram Mini Apps platform, which will provide full support for the token, including purchase, sale, burning and staking. Users will be able to receive invites + bonuses for owning a token, which will provide unique advantages.
Tokenomika HAMSTERBATYA (BATYA): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike HAMSTERBATYA (BATYA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov BATYA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov BATYA.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko BATYA, raziščite ceno žetona BATYA v živo!
