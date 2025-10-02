Tokenomika Halo Coin (HALO)
Tokenomika in analiza cen Halo Coin (HALO)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Halo Coin (HALO), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Halo Coin (HALO)
HALO Ecosystem Consist of Metaverse Game ,Exchange And decentralized launchpad that allows users to launch their token and create their initial token sale with staking benefits to their holders and they don't require any Coding Knowledge For this. Our Unique and safest token SWAP DEX is under development and it will create a benchmark in the Dex segment. A Crypto Wallet and Own Blockchain network with zero transaction fees is under development Pipeline. So Be the Part of this Revolution as everything Revolves Around Our Native Token "HALO COIN"
Tokenomika Halo Coin (HALO): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Halo Coin (HALO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov HALO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov HALO.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko HALO, raziščite ceno žetona HALO v živo!
Napoved cene HALO
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal HALO? Naša stran za napovedovanje cen HALO združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
