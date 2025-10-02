Tokenomika HALO AI (HALO)

Tokenomika HALO AI (HALO)

Odkrijte ključne vpoglede v HALO AI (HALO), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 11:36:34 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen HALO AI (HALO)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za HALO AI (HALO), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 5.15K
$ 5.15K
Skupna ponudba:
$ 1.00M
$ 1.00M
Razpoložljivi obtok:
$ 1.00M
$ 1.00M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 5.15K
$ 5.15K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.287576
$ 0.287576
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.0050681
$ 0.0050681
Trenutna cena:
$ 0.00515235
$ 0.00515235

Informacije o HALO AI (HALO)

HALO AI is a next-generation voice infrastructure platform built to bring intelligent, lifelike voice interaction to Web3 applications, communities and tools. At its core, HALO AI enables users to create, customize and deploy advanced AI-powered voice agents across decentralized environments like Telegram, Discord and dApps without writing a single line of code.

Whether you're a crypto project founder looking to automate AMAs, a Web3 protocol aiming to onboard users with multilingual voice assistants or a creator wanting to narrate content in your own cloned voice HALO AI is your voice automation engine.

The platform integrates powerful speech models, natural language understanding, real-time voice synthesis and custom training capabilities into a unified system that serves creators, developers and communities at scale.

Uradna spletna stran:
https://haloai.live/
Bela knjiga:
https://halo-ai.gitbook.io/halo-ai-docs

Tokenomika HALO AI (HALO): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike HALO AI (HALO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov HALO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov HALO.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko HALO, raziščite ceno žetona HALO v živo!

Napoved cene HALO

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal HALO? Naša stran za napovedovanje cen HALO združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

