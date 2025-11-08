Današnja cena Halo

Današnja cena kriptovalute Halo (HLO) v živo je --, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz HLO v USD je -- na HLO.

Kriptovaluta Halo je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 48,486, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 208.21M HLO. V zadnjih 24 urah se je HLO trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.04466995, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je HLO premaknil -- v zadnji uri in 0.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Halo (HLO)

Tržna kapitalizacija $ 48.49K$ 48.49K $ 48.49K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 489.03K$ 489.03K $ 489.03K Zaloga v obtoku 208.21M 208.21M 208.21M Skupna ponudba 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Halo je $ 48.49K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba HLO je 208.21M, skupna ponudba pa znaša 2100000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 489.03K.