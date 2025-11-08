Današnja cena HAiO

Današnja cena kriptovalute HAiO (HAIO) v živo je $ 0.01655108, s spremembo 4.32 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz HAIO v USD je $ 0.01655108 na HAIO.

Kriptovaluta HAiO je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 4,852,116, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 292.98M HAIO. V zadnjih 24 urah se je HAIO trgovalo med $ 0.01545963 (najnižje) in $ 0.01695045 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.04475526, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.01511636.

V kratkoročni uspešnosti se je HAIO premaknil -0.17% v zadnji uri in -12.53% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije HAiO (HAIO)

Tržna kapitalizacija $ 4.85M$ 4.85M $ 4.85M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 16.56M$ 16.56M $ 16.56M Zaloga v obtoku 292.98M 292.98M 292.98M Skupna ponudba 999,987,375.9549963 999,987,375.9549963 999,987,375.9549963

