Današnja cena haHYPE

Današnja cena kriptovalute haHYPE (HAHYPE) v živo je $ 41.59, s spremembo 4.69 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz HAHYPE v USD je $ 41.59 na HAHYPE.

Kriptovaluta haHYPE je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 5,225,645, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 125.66K HAHYPE. V zadnjih 24 urah se je HAHYPE trgovalo med $ 38.54 (najnižje) in $ 43.88 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 59.84, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 14.81.

V kratkoročni uspešnosti se je HAHYPE premaknil +0.81% v zadnji uri in -6.34% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije haHYPE (HAHYPE)

Tržna kapitalizacija $ 5.23M$ 5.23M $ 5.23M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 5.23M$ 5.23M $ 5.23M Zaloga v obtoku 125.66K 125.66K 125.66K Skupna ponudba 125,657.9583954651 125,657.9583954651 125,657.9583954651

