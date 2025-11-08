Današnja cena Haedal Staked WAL

Današnja cena kriptovalute Haedal Staked WAL (HAWAL) v živo je $ 0.245165, s spremembo 28.02 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz HAWAL v USD je $ 0.245165 na HAWAL.

Kriptovaluta Haedal Staked WAL je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 39,379, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 160.00K HAWAL. V zadnjih 24 urah se je HAWAL trgovalo med $ 0.189832 (najnižje) in $ 0.271067 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.455937, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.129313.

V kratkoročni uspešnosti se je HAWAL premaknil -3.15% v zadnji uri in +6.07% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Haedal Staked WAL (HAWAL)

Tržna kapitalizacija $ 39.38K$ 39.38K $ 39.38K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 39.38K$ 39.38K $ 39.38K Zaloga v obtoku 160.00K 160.00K 160.00K Skupna ponudba 160,000.0 160,000.0 160,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Haedal Staked WAL je $ 39.38K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba HAWAL je 160.00K, skupna ponudba pa znaša 160000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 39.38K.