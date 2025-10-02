Odkrijte ključne vpoglede v HADES (HADES), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za HADES (HADES), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

$HADES is the quiet force from the shadows, a smart and deadly black cat with nine lives and no fear. While Zeus watches from the light, HADES moves through the dark. He doesn’t bark. He doesn’t beg. He waits, watches, and strikes when it matters most. In the world of loud dogs and fast hype, HADES is different. He’s calm, silent, and always thinking ahead. A true underworld king. This isn’t just another meme coin. This is the other side of the story, the rise of the cat that no one saw coming.

Zdaj, ko razumete tokenomiko HADES, raziščite ceno žetona HADES v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov HADES, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike HADES (HADES) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal HADES? Naša stran za napovedovanje cen HADES združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

