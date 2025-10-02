Tokenomika HADES (HADES)
Tokenomika in analiza cen HADES (HADES)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za HADES (HADES), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o HADES (HADES)
$HADES is the quiet force from the shadows, a smart and deadly black cat with nine lives and no fear. While Zeus watches from the light, HADES moves through the dark. He doesn’t bark. He doesn’t beg. He waits, watches, and strikes when it matters most. In the world of loud dogs and fast hype, HADES is different. He’s calm, silent, and always thinking ahead. A true underworld king. This isn’t just another meme coin. This is the other side of the story, the rise of the cat that no one saw coming.
Tokenomika HADES (HADES): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike HADES (HADES) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov HADES, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov HADES.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko HADES, raziščite ceno žetona HADES v živo!
Napoved cene HADES
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal HADES? Naša stran za napovedovanje cen HADES združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti