Tokenomika HADES (HADES)

Odkrijte ključne vpoglede v HADES (HADES), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 16:26:38 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen HADES (HADES)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za HADES (HADES), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 6.86K
Skupna ponudba:
$ 100.00M
Razpoložljivi obtok:
$ 100.00M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 6.86K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00098635
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00006716
Trenutna cena:
$ 0
Informacije o HADES (HADES)

$HADES is the quiet force from the shadows, a smart and deadly black cat with nine lives and no fear. While Zeus watches from the light, HADES moves through the dark. He doesn’t bark. He doesn’t beg. He waits, watches, and strikes when it matters most. In the world of loud dogs and fast hype, HADES is different. He’s calm, silent, and always thinking ahead. A true underworld king. This isn’t just another meme coin. This is the other side of the story, the rise of the cat that no one saw coming.

Uradna spletna stran:
https://hadesoneth.com/

Tokenomika HADES (HADES): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike HADES (HADES) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov HADES, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov HADES.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko HADES, raziščite ceno žetona HADES v živo!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

