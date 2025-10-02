Tokenomika Hachiko Sol (HACHI)

Tokenomika Hachiko Sol (HACHI)

Odkrijte ključne vpoglede v Hachiko Sol (HACHI), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 11:36:02 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Hachiko Sol (HACHI)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Hachiko Sol (HACHI), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 70.59K
Skupna ponudba:
$ 999.56M
Razpoložljivi obtok:
$ 999.56M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 70.59K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00424685
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
Trenutna cena:
$ 0
Informacije o Hachiko Sol (HACHI)

Celebrating the world's most loyal dog in crypto

Hachiko is one of the most famous & legendary dog in the world from Japan

Hachiko, an Akita dog born in 1923, waited at Shibuya Station daily for his owner, Professor Ueno. After Ueno's sudden death, Hachiko continued waiting at the station for almost 10 years, becoming a symbol of loyalty worldwide.

The Hachiko Memecoin symbolizes loyalty and perseverance, inspired by Hachiko's story. In the volatile crypto world, it aims to build a lasting, trustworthy community focused on long-term value and commitment to the project.

Uradna spletna stran:
https://www.hachiko-token.com

Tokenomika Hachiko Sol (HACHI): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Hachiko Sol (HACHI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov HACHI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov HACHI.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko HACHI, raziščite ceno žetona HACHI v živo!

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

