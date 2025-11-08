Današnja cena Habitat

Današnja cena kriptovalute Habitat (HABITAT) v živo je $ 0.07507, s spremembo 0.67 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz HABITAT v USD je $ 0.07507 na HABITAT.

Kriptovaluta Habitat je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 5,522,449, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 73.56M HABITAT. V zadnjih 24 urah se je HABITAT trgovalo med $ 0.074015 (najnižje) in $ 0.080694 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.173107, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.04370948.

V kratkoročni uspešnosti se je HABITAT premaknil -0.37% v zadnji uri in -5.71% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Habitat (HABITAT)

Tržna kapitalizacija $ 5.52M$ 5.52M $ 5.52M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 7.51M$ 7.51M $ 7.51M Zaloga v obtoku 73.56M 73.56M 73.56M Skupna ponudba 99,999,839.802692 99,999,839.802692 99,999,839.802692

Trenutna tržna kapitalizacija Habitat je $ 5.52M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba HABITAT je 73.56M, skupna ponudba pa znaša 99999839.802692. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 7.51M.