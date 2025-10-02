Odkrijte ključne vpoglede v H4SHFund (H4SH), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

H4SHFund gives big-brains and degens alike access to a powerful memecoin printer and treasury management toolkit. It's the best platform to conduct fair token launches on-chain, no matter what your project is.

Avalanche's Memecoin Printer. Welcome to H4SHFund- Avalanche's Memecoin printer. Your one-stop shop to tokenize, launch, fund, and trade anything. H4SHFund gives big-brains and degens alike access to a powerful memecoin printer and treasury management toolkit. It's the best platform to conduct fair token launches on-chain, no matter what your project is. H4SHFund supports the fair launch and management of memecoins, governance tokens, AI tokens, and even tokenized funds.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov H4SH, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike H4SHFund (H4SH) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

