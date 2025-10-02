Odkrijte ključne vpoglede v Gym Network (GYMNET), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Gym Network (GYMNET), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

GYM NETWORK is a fully decentralized protocol operating on the Binance Smart Chain. It combines optimal yields with high rewards for its users and also provides an additional earnings mechanism through the built in affiliate system.

GYM NETWORK is a fully decentralized protocol operating on the Binance Smart Chain. It combines optimal yields with high rewards for its users and also provides an additional earnings mechanism through the built in affiliate system.

Zdaj, ko razumete tokenomiko GYMNET, raziščite ceno žetona GYMNET v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov GYMNET, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Gym Network (GYMNET) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal GYMNET? Naša stran za napovedovanje cen GYMNET združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.