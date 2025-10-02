Tokenomika GX3 A (GX3) Odkrijte ključne vpoglede v GX3 A (GX3), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času. Valuta USD

Tokenomika in analiza cen GX3 A (GX3) Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za GX3 A (GX3), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu. Tržna kapitalizacija: $ 8.44K $ 8.44K $ 8.44K Skupna ponudba: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Razpoložljivi obtok: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 8.44K $ 8.44K $ 8.44K Najvišja vrednost vseh časov: $ 0.00918557 $ 0.00918557 $ 0.00918557 Najnižja vrednost vseh časov: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cena: $ 0.00084413 $ 0.00084413 $ 0.00084413 Preberite več o ceni GX3 A (GX3) Kupite GX3 zdaj!

Informacije o GX3 A (GX3) GX3 is an AI Agent–integrated Web3 project designed to enable intelligent automated agents within decentralized ecosystems. The GX3 token powers essential functions such as governance, staking, and service payments across the platform. By combining modular AI capabilities with blockchain infrastructure, GX3 simplifies complex on-chain and off-chain processes. Its agents autonomously interact with smart contracts, APIs, external data sources, and users to perform tasks efficiently. GX3 is an AI Agent–integrated Web3 project designed to enable intelligent automated agents within decentralized ecosystems. The GX3 token powers essential functions such as governance, staking, and service payments across the platform. By combining modular AI capabilities with blockchain infrastructure, GX3 simplifies complex on-chain and off-chain processes. Its agents autonomously interact with smart contracts, APIs, external data sources, and users to perform tasks efficiently. Uradna spletna stran: https://gx3.ai/ Bela knjiga: https://docs.gx3.ai/

Tokenomika GX3 A (GX3): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe Razumevanje tokenomike GX3 A (GX3) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala. Ključne metrike in njihov izračun: Skupna ponudba: Največje število žetonov GX3, ki so bili ali še bodo ustvarjeni. Razpoložljivi obtok: Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti. Največjo obtok: Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov GX3. FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku. Stopnja inflacije: Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen. Zakaj so trgovcem te metrike pomembne? Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost. Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen. Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora. Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti. Zdaj, ko razumete tokenomiko GX3, raziščite ceno žetona GX3 v živo!

