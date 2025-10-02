Tokenomika GX3 A (GX3)
Tokenomika in analiza cen GX3 A (GX3)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za GX3 A (GX3), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o GX3 A (GX3)
GX3 is an AI Agent–integrated Web3 project designed to enable intelligent automated agents within decentralized ecosystems. The GX3 token powers essential functions such as governance, staking, and service payments across the platform. By combining modular AI capabilities with blockchain infrastructure, GX3 simplifies complex on-chain and off-chain processes. Its agents autonomously interact with smart contracts, APIs, external data sources, and users to perform tasks efficiently.
Tokenomika GX3 A (GX3): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike GX3 A (GX3) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov GX3, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov GX3.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko GX3, raziščite ceno žetona GX3 v živo!
Napoved cene GX3
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal GX3? Naša stran za napovedovanje cen GX3 združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti