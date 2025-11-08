Današnja cena Gut Says

Današnja cena kriptovalute Gut Says (GUT) v živo je $ 0.00011368, s spremembo 14.99 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GUT v USD je $ 0.00011368 na GUT.

Kriptovaluta Gut Says je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 99,433, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 879.24M GUT. V zadnjih 24 urah se je GUT trgovalo med $ 0.00011309 (najnižje) in $ 0.00015076 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00106126, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00007755.

V kratkoročni uspešnosti se je GUT premaknil -0.49% v zadnji uri in -36.80% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Gut Says (GUT)

Tržna kapitalizacija $ 99.43K$ 99.43K $ 99.43K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 99.43K$ 99.43K $ 99.43K Zaloga v obtoku 879.24M 879.24M 879.24M Skupna ponudba 879,244,709.508484 879,244,709.508484 879,244,709.508484

Trenutna tržna kapitalizacija Gut Says je $ 99.43K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba GUT je 879.24M, skupna ponudba pa znaša 879244709.508484. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 99.43K.