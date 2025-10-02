Odkrijte ključne vpoglede v Gun Game (GG), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Gun Game (GG), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Gun Game is a provably fair Russian Roulette gambling game on Base, initially playable via Telegram. A provable VRF determines which slot in the revolver is the losing shot, and whoever loses has their buy-in distributed amongst the remaining players. Players can also earn yield by staking their tokens, enabling them to earn their portion of 50% of the revenue generated by the game. More modes such as Tournament and Winner-Takes-All are coming, as well as more games!

Gun Game is a provably fair Russian Roulette gambling game on Base, initially playable via Telegram. A provable VRF determines which slot in the revolver is the losing shot, and whoever loses has their buy-in distributed amongst the remaining players. Players can also earn yield by staking their tokens, enabling them to earn their portion of 50% of the revenue generated by the game. More modes such as Tournament and Winner-Takes-All are coming, as well as more games!

Zdaj, ko razumete tokenomiko GG, raziščite ceno žetona GG v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov GG, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Gun Game (GG) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal GG? Naša stran za napovedovanje cen GG združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.