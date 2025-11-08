Današnja cena GUMMY

Današnja cena kriptovalute GUMMY (GUMMY) v živo je --, s spremembo 4.08 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GUMMY v USD je -- na GUMMY.

Kriptovaluta GUMMY je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 402,747, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 792.59M GUMMY. V zadnjih 24 urah se je GUMMY trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.227728, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je GUMMY premaknil +0.92% v zadnji uri in -16.25% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije GUMMY (GUMMY)

Tržna kapitalizacija $ 402.75K$ 402.75K $ 402.75K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 402.75K$ 402.75K $ 402.75K Zaloga v obtoku 792.59M 792.59M 792.59M Skupna ponudba 792,593,921.2467848 792,593,921.2467848 792,593,921.2467848

Trenutna tržna kapitalizacija GUMMY je $ 402.75K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba GUMMY je 792.59M, skupna ponudba pa znaša 792593921.2467848. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 402.75K.