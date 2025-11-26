Kaj je GUGO

Tokenomika in analiza cen Gugo (GUGO) Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Gugo (GUGO), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu. Tržna kapitalizacija: $ 333.85K $ 333.85K $ 333.85K Skupna ponudba: $ 990.10M $ 990.10M $ 990.10M Razpoložljivi obtok: $ 990.10M $ 990.10M $ 990.10M FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 333.85K $ 333.85K $ 333.85K Najvišja vrednost vseh časov: $ 0.0146709 $ 0.0146709 $ 0.0146709 Najnižja vrednost vseh časov: $ 0.00026705 $ 0.00026705 $ 0.00026705 Trenutna cena: $ 0.00033771 $ 0.00033771 $ 0.00033771 Preberite več o ceni Gugo (GUGO) Kupite GUGO zdaj!

Informacije o Gugo (GUGO) Uradna spletna stran: https://runwithgugo.com/

Tokenomika Gugo (GUGO): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe Razumevanje tokenomike Gugo (GUGO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala. Ključne metrike in njihov izračun: Skupna ponudba: Največje število žetonov GUGO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni. Razpoložljivi obtok: Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti. Največjo obtok: Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov GUGO. FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku. Stopnja inflacije: Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen. Zakaj so trgovcem te metrike pomembne? Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost. Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen. Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora. Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti. Zdaj, ko razumete tokenomiko GUGO, raziščite ceno žetona GUGO v živo!

Napoved cene GUGO Želite vedeti, v katero smer se bo gibal GUGO? Naša stran za napovedovanje cen GUGO združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost. Oglejte si napoved cene žetona GUGO zdaj!

