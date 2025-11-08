Današnja cena Gugo

Današnja cena kriptovalute Gugo (GUGO) v živo je $ 0.00065003, s spremembo 7.77 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GUGO v USD je $ 0.00065003 na GUGO.

Kriptovaluta Gugo je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 644,018, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 990.10M GUGO. V zadnjih 24 urah se je GUGO trgovalo med $ 0.00059094 (najnižje) in $ 0.0006528 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.0146709, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00059094.

V kratkoročni uspešnosti se je GUGO premaknil +0.51% v zadnji uri in -27.25% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Gugo (GUGO)

Tržna kapitalizacija $ 644.02K$ 644.02K $ 644.02K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 644.02K$ 644.02K $ 644.02K Zaloga v obtoku 990.10M 990.10M 990.10M Skupna ponudba 990,098,452.894598 990,098,452.894598 990,098,452.894598

