Odkrijte ključne vpoglede v GUD TEK (GUDTEK), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za GUD TEK (GUDTEK), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Gud Tek ($GUDTEK) is a community-driven SPL token launched on June 6, 2025, as the first-ever token through the BONK Hackathon's official "Bonk Launch" platform ( https://hackathon.letsbonk.fun ). With a permanently capped supply of 1 billion tokens, no taxes, and no promised utilities, the token focuses entirely on community engagement and transparent experimentation within the Solana ecosystem. The initial liquidity provided on Raydium was fully burned, ensuring long-term stability and transparency. Gud Tek emphasizes grassroots participation, meme-driven culture, and open-source community development.

Zdaj, ko razumete tokenomiko GUDTEK, raziščite ceno žetona GUDTEK v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov GUDTEK, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike GUD TEK (GUDTEK) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal GUDTEK? Naša stran za napovedovanje cen GUDTEK združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

