GUD TEK (GUDTEK)
Tokenomika in analiza cen GUD TEK (GUDTEK)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za GUD TEK (GUDTEK), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o GUD TEK (GUDTEK)
Gud Tek ($GUDTEK) is a community-driven SPL token launched on June 6, 2025, as the first-ever token through the BONK Hackathon's official "Bonk Launch" platform (https://hackathon.letsbonk.fun). With a permanently capped supply of 1 billion tokens, no taxes, and no promised utilities, the token focuses entirely on community engagement and transparent experimentation within the Solana ecosystem. The initial liquidity provided on Raydium was fully burned, ensuring long-term stability and transparency. Gud Tek emphasizes grassroots participation, meme-driven culture, and open-source community development.
Tokenomika GUD TEK (GUDTEK)
Razumevanje tokenomike GUD TEK (GUDTEK) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov GUDTEK, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov GUDTEK.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti