Tokenomika Guardians Of The Spark (GOTS)
Tokenomika in analiza cen Guardians Of The Spark (GOTS)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Guardians Of The Spark (GOTS), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Guardians Of The Spark (GOTS)
Guardians of the Spark is a Web3 tower defense game built on the Avalanche (AVAX) blockchain providing players with a distinctive and engaging gaming experience. In this game, players assume the role of Guardians, tasked with defending "The Spark," the vital source of life and energy, from an approaching darkness. Each Guardian is represented by a non-fungible token (NFT), featuring unique traits, skills, and rarity levels that influence various gameplay strategies.
Tokenomika Guardians Of The Spark (GOTS): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Guardians Of The Spark (GOTS) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov GOTS, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov GOTS.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko GOTS, raziščite ceno žetona GOTS v živo!
Napoved cene GOTS
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal GOTS? Naša stran za napovedovanje cen GOTS združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti