Odkrijte ključne vpoglede v Guardians Of The Spark (GOTS), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Guardians Of The Spark (GOTS), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Guardians of the Spark is a Web3 tower defense game built on the Avalanche (AVAX) blockchain providing players with a distinctive and engaging gaming experience. In this game, players assume the role of Guardians, tasked with defending "The Spark," the vital source of life and energy, from an approaching darkness. Each Guardian is represented by a non-fungible token (NFT), featuring unique traits, skills, and rarity levels that influence various gameplay strategies.

Guardians of the Spark is a Web3 tower defense game built on the Avalanche (AVAX) blockchain providing players with a distinctive and engaging gaming experience. In this game, players assume the role of Guardians, tasked with defending "The Spark," the vital source of life and energy, from an approaching darkness. Each Guardian is represented by a non-fungible token (NFT), featuring unique traits, skills, and rarity levels that influence various gameplay strategies.

Zdaj, ko razumete tokenomiko GOTS, raziščite ceno žetona GOTS v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov GOTS, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Guardians Of The Spark (GOTS) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal GOTS? Naša stran za napovedovanje cen GOTS združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.