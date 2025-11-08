Današnja cena Guardian Token

Današnja cena kriptovalute Guardian Token (GUARDIAN) v živo je --, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GUARDIAN v USD je -- na GUARDIAN.

Kriptovaluta Guardian Token je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 289,423, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 593.31M GUARDIAN. V zadnjih 24 urah se je GUARDIAN trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je GUARDIAN premaknil -- v zadnji uri in -19.36% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Guardian Token (GUARDIAN)

Tržna kapitalizacija $ 289.42K$ 289.42K $ 289.42K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 289.42K$ 289.42K $ 289.42K Zaloga v obtoku 593.31M 593.31M 593.31M Skupna ponudba 593,308,389.030029 593,308,389.030029 593,308,389.030029

Trenutna tržna kapitalizacija Guardian Token je $ 289.42K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba GUARDIAN je 593.31M, skupna ponudba pa znaša 593308389.030029. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 289.42K.